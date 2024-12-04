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  4. 4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Aralık) ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Aralık çarşamba altın fiyatları…

4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.024,48

Satış: 3.027,10

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,839.17

Satış: 4,949.30

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4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,648.09

Satış: 9,898.60

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,363.00

Satış: 20,373.00

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4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,391.68

Satış: 49,493.00

Ata altın fiyatı

Alış: 19,961.57

Satış: 20,463.16

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4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,356.67

Satış: 19,736.66

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,758.33

Satış: 2,760.71

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