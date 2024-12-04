4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Aralık) ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Aralık çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.024,48
Satış: 3.027,10
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,839.17
Satış: 4,949.30
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,648.09
Satış: 9,898.60
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,363.00
Satış: 20,373.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,391.68
Satış: 49,493.00
Ata altın fiyatı
Alış: 19,961.57
Satış: 20,463.16
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