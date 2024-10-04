4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Ekim) ne kadar oldu? 4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Ekim cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.050,97
Satış: 3.054,47
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,881.55
Satış: 4,994.06
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,732.59
Satış: 9,988.13
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,248.00
Satış: 20,554.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,815.50
Satış: 49,940.63
Ata altın fiyatı
Alış: 20,136.40
Satış: 20,648.24
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 19,526.20
Satış: 19,915.16
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,782.48
Satış: 2,785.68
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