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  4. 4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.050,97

Satış: 3.054,47

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,881.55

Satış: 4,994.06

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4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,732.59

Satış: 9,988.13

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,248.00

Satış: 20,554.00

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4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,815.50

Satış: 49,940.63

Ata altın fiyatı

Alış: 20,136.40

Satış: 20,648.24

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4 Ekim 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,526.20

Satış: 19,915.16

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,782.48

Satış: 2,785.68

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