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  4. 4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

Geride kalan haftada Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 2-5 Haziran işlem haftasında alım ağırlıklı işlemler etkili oldu. BİST100 endeksi, haftayı yüzde 5,18 oranında yükselişle 9486,56 puandan kapattı. 

İşte bu hafta en çok düşen hisseler...

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4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu - Sayfa 2

10 - Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 5,85 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 5,28 TL
Yüzdelik değişim: %-9,74

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4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu - Sayfa 3

9 - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 1,79 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 1,61 TL
Yüzdelik değişim: %-10,05

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4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu - Sayfa 4

8 - Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 11,15 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 9,99 TL
Yüzdelik değişim: %-10,40

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