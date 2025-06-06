4 günde yüzde 41 prim yaptı! Borsada haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu
Geride kalan haftada Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul’da 2-5 Haziran işlem haftasında alım ağırlıklı işlemler etkili oldu. BİST100 endeksi, haftayı yüzde 5,18 oranında yükselişle 9486,56 puandan kapattı.
İşte bu hafta en çok düşen hisseler...
10 - Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 5,85 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 5,28 TL
Yüzdelik değişim: %-9,74
9 - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 1,79 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 1,61 TL
Yüzdelik değişim: %-10,05