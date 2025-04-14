4 ilçede konut fiyatları 15 milyon TL'yi aştı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları...
Son dönemde konut fiyatlarındaki hızla artan rakamlar, özellikle İstanbul’daki ilçelerde ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa Mart ayı verilerine göre, İstanbul'da 4 ilçede konut fiyatları 15 milyon TL'yi aştı.
EuroStat verilerine göre, 2020 sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinde konut fiyatları yüzde 25 artarken, Türkiye’deki artış oranı ise yüzde bin 104’e ulaştı. Bu artış, vatandaşları ev sahibi olma hayalini zorlaştırdı.
İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki ortalama konut fiyatları, bu artışı açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Bazı ilçelerde ortalama kont fiyatları neredeyse 20 milyon TL'ye dayandı.
Yüksek fiyatlara rağmen, kira gelirlerinin artması ve amortisman sürelerinin kısalması, konut alımını cazip hale getiriyor. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre bazı ilçelerde amortisman süreleri 11 yıl gibi kısa bir süreye kadar inmiş durumda.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları...