4 ilçede konut fiyatları 15 milyon TL'yi aştı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyatları...

Yüksek fiyatlara rağmen, kira gelirlerinin artması ve amortisman sürelerinin kısalması, konut alımını cazip hale getiriyor. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre bazı ilçelerde amortisman süreleri 11 yıl gibi kısa bir süreye kadar inmiş durumda.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe ortalama konut fiyatları...