4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Kasım) ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Kasım pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.109,91
Satış: 3.112,54
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,975.86
Satış: 5,089.01
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,920.62
Satış: 10,178.02
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,625.00
Satış: 20,936.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 49,758.61
Satış: 50,890.08
Ata altın fiyatı
Alış: 20,525.43
Satış: 21,040.79
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