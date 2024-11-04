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  4. 4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.109,91

Satış: 3.112,54

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,975.86

Satış: 5,089.01

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4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,920.62

Satış: 10,178.02

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,625.00

Satış: 20,936.00

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4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 49,758.61

Satış: 50,890.08

Ata altın fiyatı

Alış: 20,525.43

Satış: 21,040.79

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4 Kasım 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,903.44

Satış: 20,293.78

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,836.24

Satış: 2,838.64

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