  4. 4 şirket temettü kararını açıkladı! Yatırımcının kasası doluyor

Borsa İstanbul’da 4 şirket temettü dağıtıp dağıtmayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul’da 4 şirket temettü kararıyla gündeme geldi. Haftanın ikinci işlem gününde beş şirket temettü kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Yatırımcılar kar payı dağıtım sürecine odaklanırken, kararların hisse fiyatları üzerindeki etkileri takip edildi. Borsada işlem gören birçok yatırımcı, özellikle temettü verimi yüksek hisselere yöneldi.

Eylül ayı boyunca artan işlem hacmi dikkat çekerken, şirketlerin güçlü bilanço performansları da yatırımcı güvenini artırdı.

4 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre 4 şirketin temettü kararı şöyle:

 

