4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Şubat) ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Şubat salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.251,76
Satış: 3.254,47
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,202.82
Satış: 5,321.06
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,373.11
Satış: 10,642.12
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 21,553.00
Satış: 21,879.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 52,028.16
Satış: 53,210.62
Ata altın fiyatı
Alış: 21,461.62
Satış: 22,000.23
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