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  4. 4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Şubat) ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Şubat salı altın fiyatları…

4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.251,76

Satış: 3.254,47

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,202.82

Satış: 5,321.06

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4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,373.11

Satış: 10,642.12

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 21,553.00

Satış: 21,879.00

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4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 52,028.16

Satış: 53,210.62

Ata altın fiyatı

Alış: 21,461.62

Satış: 22,000.23

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4 Şubat 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,811.26

Satış: 21,219.16

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,965.61

Satış: 2,968.08

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