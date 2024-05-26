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  4. İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek: Başvurular başladı

İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek: Başvurular başladı

İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar hibe verilecek

İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek: Başvurular başladı - Sayfa 1

İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlayacağı hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek: Başvurular başladı - Sayfa 2

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten İŞKUR, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.

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İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek: Başvurular başladı - Sayfa 3

Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek: Başvurular başladı - Sayfa 4

İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı.

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