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  4. 450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları

450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri de değişti. Peki 450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...

450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

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450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları - Sayfa 2

Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka 450 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları - Sayfa 3

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Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 16.333 TL
Vade Sonu Tutar 466.333 TL

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450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları - Sayfa 4

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Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 17.753 TL
Vade Sonu Tutar 467.753 TL

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