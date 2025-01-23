450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri de değişti. Peki 450 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
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Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka 450 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi:
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