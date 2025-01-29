48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira TL kredi için iki haftada on binlerce genç başvurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, iki haftada 23 bin 191 kişinin başvurduğunu açıkladı.
AK Parti MKYK toplantısında ‘Aile Yılı’ hakkında sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona bugüne kadar 38 bin 60 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 23 bin 191’inin 13 Ocak’ta fonun 81 ile yaygınlaştırma müjdesinden sonra geldiğini, en fazla başvurunun ise 5.068 ile İstanbul’dan alındığını söyledi.
48 AY VADELİ, İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul’u 1.180 ile Ankara, 894 başvuru ile de İzmir’in takip ettiğini belirten Göktaş, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceğini hatırlattı.
Bakan Göktaş, sunumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bakanlığın çalışmalarına da yer verdi.