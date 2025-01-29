48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira TL kredi için iki haftada on binlerce genç başvurdu

AK Parti MKYK toplantısında ‘Aile Yılı’ hakkında sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona bugüne kadar 38 bin 60 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 23 bin 191’inin 13 Ocak’ta fonun 81 ile yaygınlaştırma müjdesinden sonra geldiğini, en fazla başvurunun ise 5.068 ile İstanbul’dan alındığını söyledi.