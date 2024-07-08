4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama 2024 | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis no öğrenme

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıkladığı Haziran ve 6 aylık enflasyon oranlarından sonra emeklilerin elde ettiği zam yüzde 24,73 oldu. Temmuz zammı sonrasında emekliler güncel emekli maaşlarını hangi tarihte alacaklarını merak ediyor. Bu noktada, "zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, T.C kimlik numarasına göre emekli maaşları hangi tarihte ödenecek" gibi soruları gündemde tutuyor. Biz de 4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama için zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini sizler için derledik. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri 2024