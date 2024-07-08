4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama 2024 | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis no öğrenme
4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama 2024, yeni zamların oranlarından sonra gündemde. Emekliler, yüzde 24,73'lük artış sonrası ilk zamlı maaşı alacak. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak? Emekli maaş zammı ne zaman yatacak? İşte T.C. ve tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıkladığı Haziran ve 6 aylık enflasyon oranlarından sonra emeklilerin elde ettiği zam yüzde 24,73 oldu. Temmuz zammı sonrasında emekliler güncel emekli maaşlarını hangi tarihte alacaklarını merak ediyor. Bu noktada, "zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, T.C kimlik numarasına göre emekli maaşları hangi tarihte ödenecek" gibi soruları gündemde tutuyor. Biz de 4A, 4B, 4C emekli maaşı sorgulama için zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini sizler için derledik. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri 2024
4A 4B 4C EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA 2024
6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli olan emekli maaşı zamları, Temmuz 17'si itibariyle ödenmeye başlayacak. Emekli maaşınızın yatıp yatmadığını bankanızdan kontrol edebileceğiniz gibi e-Devlet emekli aylık bilgisi üzerinden de görebilirsiniz. Bunun için SGK'nın uygulamasına giderek emekli aylık bilgisi sayfasına giriş yapmalısınız.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,