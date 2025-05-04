5-6-7 Mayıs tarihlerinde temettü geliyor ; 5 şirket kaç TL dağıtacağını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 5 şirket bu hafta temettü dağıtacağını açıkladı. Temettü isteyenler en az 1 gün öncesinden hisse alması yetecek.
Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği temettü şirketleri yine yüz güldürüyor. BIMAS, TUPRS, ASELS gibi dev şirketlerin yanında bazı şirketler de temettü dağıtacağını açıkladı.
Bu hafta temettü dağıtması beklenen şirketler; Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY), Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS), Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM), Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS), Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
|Hisse başı brüt temettü
|Hisse başı net temettü
|Temettü tarihi
|0,1242236 TL
|0,1242236 TL
|5 Mayıs 2025