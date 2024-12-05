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  4. 5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Aralık) ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Aralık perşembe altın fiyatları…

5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.025,35

Satış: 3.027,97

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,840.56

Satış: 4,950.72

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5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,650.87

Satış: 9,901.45

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,067.00

Satış: 20,364.00

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5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,405.62

Satış: 49,507.24

Ata altın fiyatı

Alış: 19,967.32

Satış: 20,469.05

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5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,362.25

Satış: 19,742.34

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,759.12

Satış: 2,761.50

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