5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Aralık) ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Aralık perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.025,35
Satış: 3.027,97
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,840.56
Satış: 4,950.72
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 9,650.87
Satış: 9,901.45
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,067.00
Satış: 20,364.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 48,405.62
Satış: 49,507.24
Ata altın fiyatı
Alış: 19,967.32
Satış: 20,469.05
3 | 6