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  4. 5 aylık enflasyon verisi belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...

5 aylık enflasyon verisi belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...

5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Yılda iki kez enflasyona göre maaşlarına artış alan memur ve emekliler için temmuzda yapılacak zam oranı, yeniden hesaplandı. Peki 5 aylık enflasyon farkı ne oldu? Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar oldu? İşte 5 aylık enflasyon verisine göre meslek meslek zamlı memur maaşları...

5 aylık enflasyon verisi belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları... - Sayfa 1

Milyonlarca memuru ilgilendiren mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla memurun zamlı maaşları da şekillenmeye başladı.

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5 aylık enflasyon verisi belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları... - Sayfa 2

Temmuzdaki zam oranı haziran enflasyonun belli olmasıyla netleşecek. Ancak memur ve memur emeklileri 5 aylık veriye göre yüzde 14 oranında zammı garantiledi.

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5 aylık enflasyon verisi belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları... - Sayfa 3

Memurun zamlı maaşları da şekillenmeye başladı.

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5 aylık enflasyon verisi belli oldu: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları... - Sayfa 4

NTV'de yer alan habere göre 5 aylık veri olan yüzde 14'e göre hesaplama yapıldığında polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi, mühendislerin yeni zamlı maaşları belli oldu.

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