5 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak LPG'ye 1,30 TL'lik bir zam yansıtılmıştı.

Peki, 5 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 5 Eylül 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: