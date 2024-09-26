5 kent emekli şehri oldu! Bu kentlerde emekli sayısı, çalışan sayısını geçti
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinde önemli değişikliklere yol açtı.
Aktif emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği Balıkesir'de kahvede oyun oynayan, deniz kenarında balık tutan, cami bahçesinde oturan emekliler son durumu değerlendirdi.
Emekli İdris Öztoprak, çalışan sayısının emekliden az olmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek, şehirde iş imkanının az olduğunu, bu nedenle emekli olanların tekrar iş hayatına girmediğini söyledi.
Emekli Muharrem Bayyurt ise, "Neden bu kadar emekli var? Bizde 25 yıl çalıştığın zaman ister 35 yaşında ol, ister 40 yaşında ol emekli oluyorsun. O halde bundan sonra böyle olacak. Ben 1940 doğumluyum, 48 yaşında emekli oldum. Genç yaşta emekli olanların birikmesi bu. Avrupa'da böyle değil. 65 yaşında, 67 yaşında emekli oluyorlar" dedi.
"KENTİMİZ TERCİH EDİLİYOR"
Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Özdemir Kalkan ise yapılan araştırmayı değerlendirdi.
Kalkan, "Araştırmaya konu olan rakamlar sanıyorum haziran ayı verileri. Eğer bu araştırma kış aylarında yapılsaydı sonuç daha farklı çıkabilirdi. Çünkü, ulaşımı çok müsait olan, çok göç alan Edremit Körfezi ile Bandırma Körfezi'nin, hatta Erdek Yarımadası'nın olduğu güzel bir şehrimiz var.