5 kent emekli şehri oldu! Bu kentlerde emekli sayısı, çalışan sayısını geçti

Kalkan, "Araştırmaya konu olan rakamlar sanıyorum haziran ayı verileri. Eğer bu araştırma kış aylarında yapılsaydı sonuç daha farklı çıkabilirdi. Çünkü, ulaşımı çok müsait olan, çok göç alan Edremit Körfezi ile Bandırma Körfezi'nin, hatta Erdek Yarımadası'nın olduğu güzel bir şehrimiz var.