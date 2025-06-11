5 milyon TL konut kredisinin 10 yıl vadeli geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ödeme planı...
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte konutta yaşanan hareketlilik kredi başvurularında da artışa yol açtı. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. İşte 10 yıl vadeli ile 5 milyon TL'lik konut kredisinin banka banka geri ödeme planı...
Ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş tarafından konut kredisi faiz oranları araştırılıyor.
Bankalarını sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesinde yer alırken, en yüksek oran yüzde 5,99’a kadar çıkıyor.
1 | 9
Peki 10 yıl vadeli 5 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı ne kadar oldu?
2 | 9