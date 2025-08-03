5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! İşte banka banka oranlar...
3 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye'deki bankaların mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 3 ağustos 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? 5 milyon ve 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? işte detaylar…
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Piyasa beklentileri 250 ila 300 baz puanlık bir indirim yönündeydi; dolayısıyla karar, tahminlerin üst bandından geldi. Bu gelişmenin ardından bankaların mevduat faizlerinde de gerileme yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyesine yaklaşan mevduat faiz oranları, şu anda yalnızca sınırlı sayıda bankada yüzde 49 bandında kalmaya devam ediyor. Ancak bu yüksek oranlar genellikle sadece yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeli hesaplara özel olarak sunuluyor.
Peki, 3 Ağustos itibarıyla 5 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar?