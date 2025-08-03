5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! İşte banka banka oranlar...

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyesine yaklaşan mevduat faiz oranları, şu anda yalnızca sınırlı sayıda bankada yüzde 49 bandında kalmaya devam ediyor. Ancak bu yüksek oranlar genellikle sadece yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeli hesaplara özel olarak sunuluyor.

Peki, 3 Ağustos itibarıyla 5 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar?