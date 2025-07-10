5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü kararlarını açıklamaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 5 şirket temettü dağıtım kararlarını kamuoyuyla paylaştı.
Borsa İstanbul’da 10 Temmuz Perşembe günü, beş halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi; yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 5 şirketin temettü kararı...
Girişim Elektrik (GESAN)
Şirket, 2024 yılı için temettü dağıtımı yapılmayacağını açıkladı. Genel kurul kararıyla, yatırımcılara herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirilmeyecek.
Europower Enerji (EUPWR)
Europower Enerji, genel kurul kararı doğrultusunda 2024 yılına ilişkin temettü dağıtmayacak.