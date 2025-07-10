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  4. 5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü kararlarını açıklamaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 5 şirket temettü dağıtım kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 10 Temmuz Perşembe günü, beş halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi; yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.

İşte 5 şirketin temettü kararı... 

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5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 2

Girişim Elektrik (GESAN)
Şirket, 2024 yılı için temettü dağıtımı yapılmayacağını açıkladı. Genel kurul kararıyla, yatırımcılara herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

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5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 3

Europower Enerji (EUPWR)
Europower Enerji, genel kurul kararı doğrultusunda 2024 yılına ilişkin temettü dağıtmayacak.

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5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 4

GÜR-SEL Turizm (GRSEL)
GÜR-SEL Turizm, hisse başı 0,3921 TL brüt (0,3333 TL net) temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Ödeme iki taksit halinde yapılacak: ilk ödeme 17 Temmuz, ikinci taksit ise 25 Temmuz tarihinde yatırımcılara ulaştırılacak.

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