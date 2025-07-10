5 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul’da 10 Temmuz Perşembe günü, beş halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi; yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.

İşte 5 şirketin temettü kararı...