5 soru 5 cevap: İşte orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları
Emlak Konut GYO'nun orta gelirlilere yönelik "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleri sunuluyor. İşte kampanyaya ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları...
1- Kampanya kapsamında hangi daire seçenekleri sunulacak?
Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, istediği seçenekten yararlanabilecek.
2- Kampanyanın ödeme planı ve vade seçenekleri nelerdir?
Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.
Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.
İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.
Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.
3- Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.