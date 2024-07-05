5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Temmuz) ne kadar oldu? 5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Temmuz cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.476,71
Satış: 2.479,87
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,962.74
Satış: 4,054.59
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,900.71
Satış: 8,109.17
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,416.00
Satış: 16,664.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 39,627.39
Satış: 40,545.87
Ata altın fiyatı
Alış: 16,346.30
Satış: 16,763.92
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,850.96
Satış: 16,168.75
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,258.76
Satış: 2,261.64
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