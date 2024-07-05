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  4. 5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Temmuz) ne kadar oldu? 5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Temmuz cuma altın fiyatları…

5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.476,71

Satış: 2.479,87

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,962.74

Satış: 4,054.59

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5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,900.71

Satış: 8,109.17

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,416.00

Satış: 16,664.00

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5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,627.39

Satış: 40,545.87

Ata altın fiyatı

Alış: 16,346.30

Satış: 16,763.92

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5 Temmuz 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,850.96

Satış: 16,168.75

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,258.76

Satış: 2,261.64

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