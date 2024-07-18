5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde,200 dönüm arazi üzerinde lavanta hasadı heyecanı yaşanırken; parfüm, sabun, oda spreyi gibi sayısız kozmetik ürünlerde kullanılan lavantaların kokusu her yeri sardı.
Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde 5 yıl önce 5 dönüm araziye ekilen ve zamanla 200 dönüme yayılan lavantalar, her yıl düzenli olarak temmuz ayında hasat ediliyor.
Bu yılda hasat heyecanı yaşanırken, Turgut Mahallesi'ni lavantaların mis kokusu sardı.
Belediyenin örnek olması için ektiği alanda hasat yapan çalışanlar, lavantaları titizlikle topluyor.
Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor
Araçlara yüklenen lavantalar, daha sonrada mahalle meydanına getirilerek makinelerde işleniyor ve yağı çıkartılıyor.