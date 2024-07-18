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  4. 5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı

5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde,200 dönüm arazi üzerinde lavanta hasadı heyecanı yaşanırken; parfüm, sabun, oda spreyi gibi sayısız kozmetik ürünlerde kullanılan lavantaların kokusu her yeri sardı.

5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı - Sayfa 1

Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde 5 yıl önce 5 dönüm araziye ekilen ve zamanla 200 dönüme yayılan lavantalar, her yıl düzenli olarak temmuz ayında hasat ediliyor.

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5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı - Sayfa 2

Bu yılda hasat heyecanı yaşanırken, Turgut Mahallesi'ni lavantaların mis kokusu sardı.

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5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı - Sayfa 3

Belediyenin örnek olması için ektiği alanda hasat yapan çalışanlar, lavantaları titizlikle topluyor.

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5 yıl önce 5 dönüm arazide başladı: Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor, ilçenin ününe ün kattı - Sayfa 4

Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor

Araçlara yüklenen lavantalar, daha sonrada mahalle meydanına getirilerek makinelerde işleniyor ve yağı çıkartılıyor. 

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