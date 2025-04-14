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  4. 50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu

50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada İspanya’da 50 avroluk banknotları kaldıracağına öne sürüldü. İddialar, Avrupa ülkelerinin nakit parayı ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki genel yanlış bilgilendirmelerin ardından geldi. İspanya Merkez Bankası açıklama yaptı.

50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu - Sayfa 1

İspanya'nın 50 avroluk banknotları kaldıracağına dair haberlerin çıkmasının ardından internet, bu banknotların kaldırılacağına dair iddialarla dolup taştı.

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50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu - Sayfa 2

 Paylaşılan gönderilerde banknotun günlerinin sayılı olduğu, nisan ayında tedavülden kaldırılacağı ve geri dönüşün olmadığı belirtiliyor.

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50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu - Sayfa 3

50 avroluk banknotların kaldırılacağına yönelik paylaşımlar nedeniyle binlerce vatandaş zarara uğrayacağını düşünerek panik yaşadı. 

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50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu - Sayfa 4

İspanya Merkez Bankası’ndan açıklama geldi

 Ancak iddialar doğru değil: İspanya Merkez Bankası, herhangi bir banknotun geri çekilmesi yönünde bir talimat vermediğini, tüm banknotların normal şekilde kullanılmaya devam edebileceğini ve hiçbirinin değer kaybetmeyeceğini doğruladı.

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