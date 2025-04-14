50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu

İspanya Merkez Bankası’ndan açıklama geldi

Ancak iddialar doğru değil: İspanya Merkez Bankası, herhangi bir banknotun geri çekilmesi yönünde bir talimat vermediğini, tüm banknotların normal şekilde kullanılmaya devam edebileceğini ve hiçbirinin değer kaybetmeyeceğini doğruladı.