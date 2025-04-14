50 avroluk banknotların kullanımını yasaklanıyor mu? Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada İspanya’da 50 avroluk banknotları kaldıracağına öne sürüldü. İddialar, Avrupa ülkelerinin nakit parayı ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki genel yanlış bilgilendirmelerin ardından geldi. İspanya Merkez Bankası açıklama yaptı.
İspanya'nın 50 avroluk banknotları kaldıracağına dair haberlerin çıkmasının ardından internet, bu banknotların kaldırılacağına dair iddialarla dolup taştı.
Paylaşılan gönderilerde banknotun günlerinin sayılı olduğu, nisan ayında tedavülden kaldırılacağı ve geri dönüşün olmadığı belirtiliyor.
50 avroluk banknotların kaldırılacağına yönelik paylaşımlar nedeniyle binlerce vatandaş zarara uğrayacağını düşünerek panik yaşadı.