500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası son Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz oranını yüzde 46'da sabit bıraktı. Peki Merkez Bankası'nın kararının ardından mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi banka veriyor? 500 bin TL’nin aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık kazancı...
Türkiye’de mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyelerini korumayı sürdürüyor. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararıyla faizlerdeki olası düşüş beklentisi erteledi.
Haziran ayının son haftasında bazı bankalarda hafif oran düşüşleri olsa da faizlerin halen son 6 haftanın zirvesinde, yani ortalama yüzde 53 civarında olduğu görülüyor.
Peki, 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin aylık getirisi...