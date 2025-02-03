500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisinde gerileme: İşte en yüksek mevduat oranları ve son getiriler...
Mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin 6 ay vadeye kadar yüzde 15’e çıkması ve TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından, son 6 haftada mevduat getirileri de hissedilir şekilde düştü. 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi söz konusu dönemde 3 bin 255 TL düştü ve 32 gün vadede 18 bin 44 TL olarak gerçekleşti. Benzer gerileme 1 milyon TL mevduatta da yaşandı. İşte 3 Şubat haftasında en yüksek mevduat oranları ve son getiriler…
Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payı gelirlerinin tabi olduğu stopaj oranları, geçtiğimiz cuma günü artırılmıştı.
Buna göre;
-6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15,
-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12,
-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.
Söz konusu oranlar 1 Kasım-31 Ocak döneminde sırasıyla yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 olarak uygulanıyordu.
Öte yandan yatırım fonları için de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj oranı, (hisse senedi ağırlıklı fonlar hariç) yüzde 15’e çıkarıldı. Bu karardan önce açılan hesaplar, ilgili dönemlerdeki stopaj oranlarından faydalanmaya devam edecek.