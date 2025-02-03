500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisinde gerileme: İşte en yüksek mevduat oranları ve son getiriler...

Söz konusu oranlar 1 Kasım-31 Ocak döneminde sırasıyla yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 olarak uygulanıyordu.

Öte yandan yatırım fonları için de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj oranı, (hisse senedi ağırlıklı fonlar hariç) yüzde 15’e çıkarıldı. Bu karardan önce açılan hesaplar, ilgili dönemlerdeki stopaj oranlarından faydalanmaya devam edecek.