6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu: 3 milyonu aşkın kişi kara listede...
Kredi kartı ve kredi borcu nedeniyle icra takibine alınanların sayısı 1 milyonu aştı. Konuya ilişkin konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Takibe alınan ve borcu varlık yönetim şirketlerine satıldığı için bu şirketlerin takibinde bulunan borçlu sayısı da 2 milyonu aştı" dedi.
Kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınanların sayısı yılın ilk 6 ayında 1 milyon 63 bin 379 kişiye ulaştı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2024 Ocak-Temmuz döneminde 642 bin 159 kişinin bireysel kredi, 784 bin 374 kişinin de kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını söyledi.
“Bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınanlar 2023’ün aynı dönemine göre 155 bin 812 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanlar ise 322 bin 878 kişi arttı” ifadelerini kullanan Başevirgen, “Kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemediği için takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 63 bin 379 kişi icraya verildi” dedi.
Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 23-29 Ağustos arasındaki haftada 60.6 milyar liralık artışla 3.48 trilyon liraya yükseldiğini belirten Başevirgen, “Bireysel kredilerinin bakiyesi 15.8 milyar lira artarak 1 trilyon 858 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 44.8 milyar lira artarak 1 trilyon 623 milyar liraya yükseldi.