6 ayda 1 milyon kişi icralık oldu: 3 milyonu aşkın kişi kara listede...

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 23-29 Ağustos arasındaki haftada 60.6 milyar liralık artışla 3.48 trilyon liraya yükseldiğini belirten Başevirgen, “Bireysel kredilerinin bakiyesi 15.8 milyar lira artarak 1 trilyon 858 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 44.8 milyar lira artarak 1 trilyon 623 milyar liraya yükseldi.