6 ayda 605 şirket için konkordato kararı verildi
Yılın sadece ilk 6 ayında 605 firma hakkında konkordato kararı alındı. Eski icra müdürü, Avukat Mustafa Zafer, konkordato talepleri değerlendirilirken ‘yığınsal bir iflas sürecinin’ yaşanabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.
Sıkı para politikasının sonucu olarak sıcak paraya ulaşamayan, özellikle işletme sermayeleri yetersiz kalan birçok firma cebri icra tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Cebri icra takiplerindeki yükseliş, nitelikli borçluları konkordato kurumuna sevk ediyor.
Konkordato sürecinin doğru yönetilememesi nedeniyle geçici mühlet kararı alan birçok firma içinse iflas kararları veriliyor, bu durum kısa sürede daha çok iflasın yaşanabileceği endişelerini artırıyor. Eski icra müdürü, Avukat Mustafa Zafer de konkordato taleplerinin değerlendirilmesinde ‘yığınsal iflas süreci’ yaşanabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.
5 yıl önceki talepleri aştı
2018’de iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasından sonra düzenlenen konkordatonun, büyük borçluların gözdesi haline geldiğini söyleyen Zafer, “Borçlarını bir miktar ötelemek yahut daha düşük bedelle kapatmak isteyen kişi ve kurumlar için bir çare olarak görünse de düzgün okunmayan bilançolar sonrasında davanın açılmasıyla geçici mühlet kararı verilse bile birçok firma için konkordatoda iflas kararı veriliyor” dedi.
Bu kapsamda 2020’de 419, 2021’de 451, 2022’de 404, 2023’te 519, 2024 Ocak-Haziran döneminde ise 605 firma hakkında konkordatoda geçici mühlet kararı verildi.
Sorunlar artabilir
Daha büyük ekonomik sorunların yaşanabileceğine değinen Zafer, şu açıklamaları yaptı: “En başta sadece borçlarını vadelendirerek ya da tenzilat yapılmak suretiyle ödemek isteyen tek bir borçlu firma varken yargılama sürecinin uzaması, alacaklıların alacağını alamaması, tedarik zincirindeki borçlu firma alacaklılarının gelir elde edememesi nedeniyle fiilen acze düşmeleri (hammadde, kira, vergi, maaş, vs.) daha büyük ekonomik problemlerin yaşanmasına neden olabilir.
Konkordato taleplerinin değerlendirilmesinde yığınsal olarak zincirleme bir iflas süreci ile karşılaşılması, hukuki ve cezai anlamda konkordato alacaklılarının istemedikleri durumla karşılaşabilme ihtimalleri nedeniyle süreçte titizlikle hareket edilerek karar verilmesi ve sadece borçlunun değil, alacaklıların haklarının da telif edilmesi gerekli.”