6 ayda 605 şirket için konkordato kararı verildi

5 yıl önceki talepleri aştı

2018’de iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasından sonra düzenlenen konkordatonun, büyük borçluların gözdesi haline geldiğini söyleyen Zafer, “Borçlarını bir miktar ötelemek yahut daha düşük bedelle kapatmak isteyen kişi ve kurumlar için bir çare olarak görünse de düzgün okunmayan bilançolar sonrasında davanın açılmasıyla geçici mühlet kararı verilse bile birçok firma için konkordatoda iflas kararı veriliyor” dedi.

Bu kapsamda 2020’de 419, 2021’de 451, 2022’de 404, 2023’te 519, 2024 Ocak-Haziran döneminde ise 605 firma hakkında konkordatoda geçici mühlet kararı verildi.