Faizsiz Kredi veren bankalar belli oldu! İşte kredi miktarı ve taksit sayısı
Merkez Bankası'nın kredi kullanımlarına karşı aldığı tedbirlere rağmen, vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımlarının devam ettiği gözlemleniyor. Bazı vatandaşlar, faizsiz kredi seçeneklerini araştırıyorlar. Peki bankalarda faizsiz kredi tutarı ve vade ne kadar? İşte detaylar
Merkez Bankası'nın kredi kullanımlarına karşı aldığı tedbirlere karşılık, ekonomik yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle kredi kartı ve kredi kullanımlarının devam ettiği gözlemleniyor. Bazı vatandaşlar, faizsiz kredi seçeneklerini araştırıyorlar. Ancak bankalarda sunulan faizsiz kredi tutarı ve vadesi, bankadan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilir.
Bunun yanında ihtiyaç kredisi özel günlerde en çok tercih edilen kredi türü olarak kaydedildiği gözlemlendi. Kredilerin ortalama 3-6 ay arası geri ödenmesi talep ediliyor.
Ayrıca bazı bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar arasında en fazla alınabilecek kredi 30 bin TL olarak görünüyor. Bu rakam ise taksitli nakit avans ve ihtiyaç kredisi şeklinde bütünleşik olarak veriliyor.
Merkez Bankası'nın aldığı adımlar sonrasında tüketici, taşıt ve ticari kredilerin faiz oranlarında bir yükselme gözlemleniyor. Ancak, bu dönemde vatandaşlar bankaların kampanyalarını takip ederken sürpriz bir gelişme yaşandı: 6 bankadan faizsiz kredi haberi geldi. Kredi kullanacaklar ise "Faizsiz krediyi hangi bankalar veriyor?" sorusuna yanıt ararken, liste de belli oldu.