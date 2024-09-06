6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Eylül) ne kadar oldu? 6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Eylül cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.790,42
Satış: 2.793,77
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,464.67
Satış: 4,567.81
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,901.43
Satış: 9,135.62
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,532.00
Satış: 18,812.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 44,646.69
Satış: 45,678.12
Ata altın fiyatı
Alış: 18,416.76
Satış: 18,885.88
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,858.68
Satış: 18,215.37
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,544.86
Satış: 2,547.92
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