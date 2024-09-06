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  4. 6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.790,42

Satış: 2.793,77

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,464.67

Satış: 4,567.81

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6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,901.43

Satış: 9,135.62

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,532.00

Satış: 18,812.00

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6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,646.69

Satış: 45,678.12

Ata altın fiyatı

Alış: 18,416.76

Satış: 18,885.88

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6 Eylül 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,858.68

Satış: 18,215.37

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,544.86

Satış: 2,547.92

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