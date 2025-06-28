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  4. 6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi

6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23-27 Haziran 2025 haftasını %2,19 artışla 9.404,89 puandan tamamladı. Endeksin güçlü performansı yatırımcıların ilgisini çekerken, haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri de bedelsiz sermaye artırımı kararları oldu.

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6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi - Sayfa 2

Sermayelerini iç kaynaklardan bedelsiz olarak artıracaklarını duyuran 6 şirket, kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu şirketler, büyüme hedeflerine ve güçlü bilançolarına vurgu yaparak yatırımcılara güven verdi.

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6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi - Sayfa 3

Bedelsiz sermaye artırımları, mevcut ortakların pay oranlarını değiştirmeden şirket sermayesini yükseltmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu tür kararların hisse senetlerine olan ilgiyi artırabileceğini belirtiyor.

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6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi - Sayfa 4

6 ŞİRKETTEN BEDELSİZ KARARI

Şirketlerin bedelsiz kararına ilişkin bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da şu bilgiler paylaşıldı:

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