6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı! Gözler bakiyedeki lotlara çevrildi
Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23-27 Haziran 2025 haftasını %2,19 artışla 9.404,89 puandan tamamladı. Endeksin güçlü performansı yatırımcıların ilgisini çekerken, haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri de bedelsiz sermaye artırımı kararları oldu.
Sermayelerini iç kaynaklardan bedelsiz olarak artıracaklarını duyuran 6 şirket, kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu şirketler, büyüme hedeflerine ve güçlü bilançolarına vurgu yaparak yatırımcılara güven verdi.
Bedelsiz sermaye artırımları, mevcut ortakların pay oranlarını değiştirmeden şirket sermayesini yükseltmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu tür kararların hisse senetlerine olan ilgiyi artırabileceğini belirtiyor.