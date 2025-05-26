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  4. 8 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

8 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü kararlarını açıklamaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 8 şirket temettü dağıtım kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

8 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 26 Mayıs tarihinde 8 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bu bildirimlerde bazı şirketler temettü dağıtmayacağını belirtirken, bazıları ödeme tarihlerini ve tutarlarını netleştirdi.

İşte 8 şirketin temettü kararı... 

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8 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 2

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)
Şirket temettü dağıtmayacak.

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8 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 3

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Şirket temettü dağıtmayacak.

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8 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 4

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN)
Şirket temettü dağıtmayacak.

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