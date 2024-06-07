Uzmanlardan kira fiyatlarına çözüm önerisi: Boş konutlar sisteme dahil edilsin!

2 TEMMUZ'DAN SONRA PİYASAYA YENİ DAİRELER ÇIKACAK

İSTOÇ İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada her bölgenin belli bir kira skalası olduğunu ve kira fiyatlarını bölge, binanın yaşı ve sosyal donatılarda otopark, yüzme havuzu ve peyzajın etkilediğini dile getirdi. Mega kent İstanbul için ortalama tek bir rakam söylemenin doğru olmayacağına değinen Şenay Araç, “Örneğin Bağcılar’da iki artı bir daire 15 bin lira ise Halkalı’da 35 bin lira, Etiler’de 50 bin lira. Kanlıca’da 70 bin lira, Bebek’te ise manzaralı bir daire 180 bin lira. Her bölgenin bir değeri var” ifadelerini kullandı.