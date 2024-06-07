Uzmanlardan kira fiyatlarına çözüm önerisi: Boş konutlar sisteme dahil edilsin!
Gayrimenkul uzmanları, İstanbul'daki kiralarda yaşanan fahiş artışın son aylarda yaklaşık yüzde 25 oranında gerilediğini, ancak bu gerilemenin kalıcı olmayacağını öngörüyor. Bunun yanında 600 bin boş konut sisteme girerse rekabetçi bir piyasa oluşacağını belirtiyorlar.
Son yıllarda sık sık gündeme gelen konut fiyatlarının hızlı yükselişi barınma sorununu derinleştirirken, gerek Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu önlemler, gerekse de fahiş fiyatlar karşısında kiralıklara erişememe sorunu fiyatlarda sert yükselişlerin önüne geçmeye başladı.
Mega kent İstanbul’da kira fiyatlarında yaklaşık olarak yüzde 25 köpüğün alındığını, fakat arz sıkıntısı ve talep göz önüne alındığında buradan geriye gidiş beklenmediğine değinen gayrimenkul uzmanları, İstanbul genelinde ortalama kira fiyatlarının 30 bin bandına oturduğunu söylemenin gerçekçi olmadığına değindi.
BOŞ KONUTLAR SİSTEME GİRERSE PİYASA RAHATLAYACAK
Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapan uzmanlar, “İstanbul’da bölgesine, binanın yaşına, sosyal imkanlarına göre kiralar değişiyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre gayrimenkul uzmanları şu anda 10 bin Türk Lirası'na da 300 bin Türk Lirası'na da lüks sitelerde 15 bin dolara da kira var” değerlendirmesini yaptı. Kiraya yüzde 25 zam tavanının kalkmasıyla 400 bin ile 600 bin olduğu tahmin edilen boş konutların sisteme girmesinin piyasayı rahatlatacağını belirten uzmanlar, “Şu anda 1 evi olan da 16 dairesi olan da 2 Temmuz tarihini bekliyor, boş konutlar arza girerse rekabetçi piyasa olur” değerlendirmesini yaptı.
2 TEMMUZ'DAN SONRA PİYASAYA YENİ DAİRELER ÇIKACAK
İSTOÇ İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada her bölgenin belli bir kira skalası olduğunu ve kira fiyatlarını bölge, binanın yaşı ve sosyal donatılarda otopark, yüzme havuzu ve peyzajın etkilediğini dile getirdi. Mega kent İstanbul için ortalama tek bir rakam söylemenin doğru olmayacağına değinen Şenay Araç, “Örneğin Bağcılar’da iki artı bir daire 15 bin lira ise Halkalı’da 35 bin lira, Etiler’de 50 bin lira. Kanlıca’da 70 bin lira, Bebek’te ise manzaralı bir daire 180 bin lira. Her bölgenin bir değeri var” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında mülk sahiplerinin şu anda yüzde 25 kira sınırının kalmasını beklediğine değinen Şenay Araç, “Bir konutu olan da 16 konutu olan da 2 Temmuz’u bekliyor evlerini kiraya vermek için. Konutlarını boş tutan, kiraya vermeyen çok fazla mülk sahibi var. 2 Temmuz tarihinde sonra piyasaya kesin yeni daireler çıkacaktır. Piyasada fiyatlar yeni dairelerin arza girmesine göre şekillenecek, artış yönünde yukarıya gidebilir” değerlendirmesini yaptı. Açıklamasında fiyatların geçen ay yüzde 10 geriye gittiğini, fakat şu anda kiralama sezonu olmasıyla yüzde 10’un geri alındığını dile getiren Araç, “Şu anda kiralık yok. Çok fazla kiralık ev arayan var ancak kiralanacak ev yok” dedi.