600 bin kamu işçisinin gözü üçüncü teklifte! Toplu sözleşmede sona gelindi
Kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in ilk iki teklifini tatmin edici bulmayan işçi kanadı, bu hafta yapılacak üçüncü teklifi bekliyor. Süresinde grev kararı almadığı takdirde toplu iş sözleşme yetkileri düşecek olan sendika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunu çözeceği görüşünde...
Kamu işçileri için kıyasıya devam eden toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sona gelindi. Yüzbinlerce işçinin kazancını etkileyecek olan müzakerelerde, taraflar son kozlarını bu hafta paylaşacak. Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) üçüncü teklifini işçi kesimine iletecek.
Yapılan iki tekliften tatmin olmayan sendikalar, gelecek yeni teklifin de beklentiyi karşılamayacağı inancında. İşçi kanadının umudu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da...
Peki toplu iş sözleşme yetkisini alan sendikalar ne yapacak? Süresinde grev kararı almazlarsa sendikaların yetkisi düşecek mi?
Toplu iş sözleşmesi nedir?
Toplu iş sözleşmesi, işçilerin sendika aracılığıyla, işverenle yaptıkları çalışma koşulları ile haklarını belirleyen yazılı anlaşmadır.