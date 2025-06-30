600 bin kamu işçisinin gözü üçüncü teklifte! Toplu sözleşmede sona gelindi

Kamu işçileri için kıyasıya devam eden toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sona gelindi. Yüzbinlerce işçinin kazancını etkileyecek olan müzakerelerde, taraflar son kozlarını bu hafta paylaşacak. Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) üçüncü teklifini işçi kesimine iletecek.