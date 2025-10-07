65 yaş aylığında yeni düzenleme yolda: Düşük nafaka alanlara müjde

Önümüzdeki dönemde TBMM'ye sunulacak yasa teklifi kapsamında 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar" ifadesi metinden çıkartılacak. Böylece nafaka alan ya da bağlanması mümkün olanlar yaşlılık aylığından yararlanacak.