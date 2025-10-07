65 yaş aylığında yeni düzenleme yolda: Düşük nafaka alanlara müjde
65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yaşlılık aylığıyla ilgili önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Şu ana kadar 300-500 lira gibi düşük tutarda nafaka aldığı için bu aylıktan faydalanamayan kişilerin yaşadığı mağduriyet sona erdirilecek. Yapılacak düzenlemeyle, düşük nafaka alanlar da artık yaşlılık aylığından yararlanabilecek.
Mevcut yasaya göre "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olan" vatandaşlar yaşlılık aylığı alamıyor. İhtiyacı olmasına karşın binlerce vatandaş sıkıntı yaşıyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre işte bu mağduriyetin giderilmesi için yasa hazırlığı yapılıyor.
Önümüzdeki dönemde TBMM'ye sunulacak yasa teklifi kapsamında 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar" ifadesi metinden çıkartılacak. Böylece nafaka alan ya da bağlanması mümkün olanlar yaşlılık aylığından yararlanacak.