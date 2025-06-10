69 yaşındaki CEO’dan 19 çalışana jest! Hepsi bir günde milyoner oldu, adeta servet kazandı
Bir tavuk tavuk restoranı zinciri sahibi olan 69 yaşındaki CEO, şirketi satmasının ardından çalışanlarına ağızları bırakan jest yaptı. Her birine adil davrandığını vurgulayan CEO, 19 personeline servet kazandırdı.
Kimi şirketler vardır iflasa giderken personellerine maaş bile ödeyemez. Kimisi ise şirketi satarak fazlasıyla birlikte bu yola çıktığı personellerine hakkını verir.
Dave’s Hot Chicken’ın CEO’su da, tüm dünyaya örnek olacak bir davranış sergiledi.
Dave’s Hot Chicken ve Wetzel’s Pretzels’in eski CEO’su olan Phelps, geçtiğimiz günlerde tarihe geçecek bir davranış sergiledi.
California merkezli tavuk restoranı zinciri Dave’s Hot Chicken’ın çoğunluk hissesi, özel sermaye şirketi Roark Capital tarafından satın alındı. Bu satın alımla birlikte tavuk restoran zinciri sahibi Phelps, CNBC’deki bir programa konuk olarak itiraflarda bulundu.