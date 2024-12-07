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  4. 7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.019,24

Satış: 3.021,86

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,830.79

Satış: 4,940.73

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7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,631.38

Satış: 9,881.47

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,024.00

Satış: 20,326.00

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7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,307.86

Satış: 49,407.35

Ata altın fiyatı

Alış: 19,926.99

Satış: 20,427.75

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7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,323.14

Satış: 19,702.50

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,753.55

Satış: 2,755.93

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