7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Aralık) ne kadar oldu? 7 Aralık 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Aralık cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.019,24
Satış: 3.021,86
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,830.79
Satış: 4,940.73
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,631.38
Satış: 9,881.47
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,024.00
Satış: 20,326.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,307.86
Satış: 49,407.35
Ata altın fiyatı
Alış: 19,926.99
Satış: 20,427.75
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