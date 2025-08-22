  1. Ekonomim
  4. 7 şirketten temettü kararı! 26 Ağustos’a kadar lot alanların hesabına ödeme geçiyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararını açıkladı. Sanayi devi hariç tüm şirketler yatırımcısını üzdü.

Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararını açıkladı. 7 şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 1 şirketin temettü ödeyeceği öğrenildi.

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre o 7 şirket şöyle:

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)

Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi - 

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi - 


