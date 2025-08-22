7 şirketten temettü kararı! 26 Ağustos’a kadar lot alanların hesabına ödeme geçiyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararını açıkladı. Sanayi devi hariç tüm şirketler yatırımcısını üzdü.
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararını açıkladı. 7 şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 1 şirketin temettü ödeyeceği öğrenildi.
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)
Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net) - Dağıtmayacak
Temettü tarihi -
