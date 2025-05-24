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  4. 7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek

7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek

Borsa İstanbul’da işlem gören THYAO, TGSAS, EREGL ve ISMDR gibi dev şirketler ne kadar temettü dağıtacağını duyurdu.

7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek - Sayfa 1

Milyonlarca yatırımcının yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da temettü dalgası yayılmaya devam ediyor.

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7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek - Sayfa 2

Başta temettü verimi en yüksekler arasında yer alan DOAS olmak üzere çok sayıda şirket yatırımcısına temettü dağıtmıştı.

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7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek - Sayfa 3

Gözler ise gelecek günlerde dağıtılacak temettülere çevrildi. Çok sayıda yatırımcısı bulunan dev şirketler kaç TL temettü dağıtacağını duyurdu.

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7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek - Sayfa 4

rotaborsa.com’un haberine göre yatırımcısına temettü ödemesi yapacak şirketler ve tutalar şöyle:

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