7 şirketten temettü müjdesi geldi! Ödemeler 1 lotu olan herkesin hesabına geçecek
Borsa İstanbul’da işlem gören THYAO, TGSAS, EREGL ve ISMDR gibi dev şirketler ne kadar temettü dağıtacağını duyurdu.
Milyonlarca yatırımcının yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da temettü dalgası yayılmaya devam ediyor.
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Başta temettü verimi en yüksekler arasında yer alan DOAS olmak üzere çok sayıda şirket yatırımcısına temettü dağıtmıştı.
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Gözler ise gelecek günlerde dağıtılacak temettülere çevrildi. Çok sayıda yatırımcısı bulunan dev şirketler kaç TL temettü dağıtacağını duyurdu.
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