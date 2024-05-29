Araba almak isteyenler dikkat! 7 Temmuz öncesi bayilerde indirim rüzgarı yaşanıyor

Yönetmelikle birlikte bugüne kadar opsiyonel olan ya da henüz bulunmayan acil durum fren asistanının yaya ve bisiklet tanıması, kör nokta uyarı sistemi, alkollü araç kullanma teşebbüsünde aracın kilitlenmesi, kaza veri kaydedici, direksiyon müdahaleli şerit takip, park sensörü veya geri görüş kamerası, ‘safety glass’ uygulamasında bisikletler için ek önlemler gibi pek çok güvenlik direktifi araçlarda zorunlu hale getiriliyor.