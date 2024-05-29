Araba almak isteyenler dikkat! 7 Temmuz öncesi bayilerde indirim rüzgarı yaşanıyor
Avrupa Birliği, 7 Temmuz’dan sonra bazı standartlarda üretilmeyen sıfır araçların satışına izin vermeyecek. Ülkemizde ise 7 Temmuz öncesi ellerindeki stoku eritmek isteyen araç bayileri liste fiyatının altında satış yapmaya başladı, sıfır otomobilde kampanyalar hızlandı. Peki 7 Temmuz’daki düzenlemede detaylar neler? Kampanyalar devam eder mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
Sıfır araç piyasasını ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçiyor. Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Buna göre satılan araçlarda acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, ani frende otomatik yanan flaşörler, önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam, lastik basıncı izleme sistemi gibi bazı güvenlik sistemleri zorunlu olacak.
Bu nedenle bayiler ellerindeki araçları satabilmek için kampanyalarını yoğunlaştırdı. Şu anda bayilerde araçlar liste fiyatının altında satılıyor. Yüzde 20 ve 300 bin TL’ye varan indirimler söz konusu.
Peki kampanyalar devam eder mi? Bu standartlarda üretilmeyen sıfır araçlara ne olacak?
Sıfır araç satışında yeni dönem
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“7 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinde trafik kazalarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmaları asgari seviyeye indirmek adına “Genel Güvenlik Yönetmeliği“ direktiflerine uygun olan araçlar satılabilecek.
Yönetmelikle birlikte bugüne kadar opsiyonel olan ya da henüz bulunmayan acil durum fren asistanının yaya ve bisiklet tanıması, kör nokta uyarı sistemi, alkollü araç kullanma teşebbüsünde aracın kilitlenmesi, kaza veri kaydedici, direksiyon müdahaleli şerit takip, park sensörü veya geri görüş kamerası, ‘safety glass’ uygulamasında bisikletler için ek önlemler gibi pek çok güvenlik direktifi araçlarda zorunlu hale getiriliyor.