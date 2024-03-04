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  4. 7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı

7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı

Süper Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklif veren beIN Media Group kazandı. Yeni anlaşmayla yayın hakları için ödenen bedel 7 yıl sonra ilk kez yükselirken, Süper Lig, yayın gelirinde 168 milyon Euro ile, İngiltere (1,9 milyar) Almanya (1,08 milyar) İspanya (990 milyon) İtalya (840 milyon) ve Fransa'nın (582 milyon) ardından Avrupa'da 6. sırada yer aldı.

7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı - Sayfa 1

Süper Lig yayın haklarının sezonluk 182 milyon dolara yükselmesiyle birlikte yayın gelirinde Avrupa'nın en değerli 6. ligi oldu.

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7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı - Sayfa 2

Yapılan yeni anlaşmayla Süper Lig, yayın gelirinde Hollanda, Portekiz ve Belçika liglerini geride bıraktı.

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7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı - Sayfa 3

Sezonluk 182 milyon dolar (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) üzerinden yapılan anlaşma, 168 milyon Euro'ya denk geldi.

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7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı - Sayfa 4

Avrupa'nın önde gelen liglerinin yayın gelirleri şu şekilde:

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