7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı
Süper Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklif veren beIN Media Group kazandı. Yeni anlaşmayla yayın hakları için ödenen bedel 7 yıl sonra ilk kez yükselirken, Süper Lig, yayın gelirinde 168 milyon Euro ile, İngiltere (1,9 milyar) Almanya (1,08 milyar) İspanya (990 milyon) İtalya (840 milyon) ve Fransa'nın (582 milyon) ardından Avrupa'da 6. sırada yer aldı.
Süper Lig yayın haklarının sezonluk 182 milyon dolara yükselmesiyle birlikte yayın gelirinde Avrupa'nın en değerli 6. ligi oldu.
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Yapılan yeni anlaşmayla Süper Lig, yayın gelirinde Hollanda, Portekiz ve Belçika liglerini geride bıraktı.
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Sezonluk 182 milyon dolar (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) üzerinden yapılan anlaşma, 168 milyon Euro'ya denk geldi.
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Avrupa'nın önde gelen liglerinin yayın gelirleri şu şekilde:
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