7 yıl sonra ilk kez yükseldi: Süper Lig yayın gelirinde Avrupa altıncısı

Süper Lig yayın haklarının sezonluk 182 milyon dolara yükselmesiyle birlikte yayın gelirinde Avrupa'nın en değerli 6. ligi oldu.

Yapılan yeni anlaşmayla Süper Lig, yayın gelirinde Hollanda, Portekiz ve Belçika liglerini geride bıraktı.

Sezonluk 182 milyon dolar (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) üzerinden yapılan anlaşma, 168 milyon Euro'ya denk geldi.