75 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi! 7 banka kampanyalarını duyurdu: Mobilde başvur, krediyi al!

Bankalar kampanyalarda 10 bin TL ile 75 bin TL arasında değişen kredi tutarları, 3 ila 6 ay arasında taksit seçenekleriyle sunuluyor. Faiz oranı sıfır olarak açıklansa da kredi kullanımı sırasında sigorta ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) gibi yasal kesintiler nedeniyle yıllık maliyet oranı artabiliyor.