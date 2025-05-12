75 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi! 7 banka kampanyalarını duyurdu: Mobilde başvur, krediyi al!
Bankalar, dijital kanallardan müşteri kazanmaya yönelik rekabeti artırdı. CEPTETEB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası, QNB Finansbank ve VakıfBank, sadece mobil şube üzerinden başvuru yapacaklar için kampanyalarını duyurdu.
Bankalar kampanyalarda 10 bin TL ile 75 bin TL arasında değişen kredi tutarları, 3 ila 6 ay arasında taksit seçenekleriyle sunuluyor. Faiz oranı sıfır olarak açıklansa da kredi kullanımı sırasında sigorta ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) gibi yasal kesintiler nedeniyle yıllık maliyet oranı artabiliyor.
Ayrıca bazı bankalar, bu kampanyalardan yararlanabilmek için yüksek kredi notu şartı arayabiliyor. Her bankanın sunduğu kredi koşulları, tutarlar ve ödeme planları farklılık gösteriyor.
İşte bankaların kampanyaları...
İŞ BANKASI – Toplam 25 bin TL
25 bin TL taksitli nakit avans (2 defa kullanım hakkı)
Faiz: SIFIR
Yıllık Maliyet: Net değil
Aylık taksit tutarı: 8 bin 333.33 TL X 3 ay