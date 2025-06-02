76 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören 76 şirket, geçtiğimiz hafta temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 26-30 Mayıs haftasında 76 halka açık şirket, 2025 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Yatırımcıların yakından takip ettiği bu bildirimlerde bazı şirketler temettü dağıtmayacağını belirtirken, bazıları ödeme tarihlerini ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 76 şirketin temettü kararı...