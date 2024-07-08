  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Temmuz) ne kadar oldu? 8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Temmuz pazartesi altın fiyatları…

8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.509,66

Satış: 2.512,84

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,015.45

Satış: 4,108.49

1 | 6
8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,005.81

Satış: 8,216.98

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,637.00

Satış: 16,888.00

2 | 6
8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 40,154.53

Satış: 41,084.88

Ata altın fiyatı

Alış: 16,563.74

Satış: 16,986.78

3 | 6
8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,061.81

Satış: 16,383.70

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,288.81

Satış: 2,291.71

4 | 6