8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Temmuz) ne kadar oldu? 8 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Temmuz pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.509,66
Satış: 2.512,84
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,015.45
Satış: 4,108.49
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,005.81
Satış: 8,216.98
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,637.00
Satış: 16,888.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 40,154.53
Satış: 41,084.88
Ata altın fiyatı
Alış: 16,563.74
Satış: 16,986.78
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,061.81
Satış: 16,383.70
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,288.81
Satış: 2,291.71
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