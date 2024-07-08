8 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı.

8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle: