8 Temmuz'dan itibaren yeni dönem: Otomobil piyasasında dengeler değişecek
7 Temmuz itibarıyla devreye girecek GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) nedeniyle sıfır otomobilde kampanyanın dozunun arttığı otomotiv pazarında, temmuz ayından sonra fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi ve satışlarda talebin sıfır kilometreden ikinci el araçlara doğru kayması bekleniyor.
Son iki ayda devreye giren kampanyalar kapsamında bazı modellerde yüzde 20’leri bulan fiyat avantajının sağladığını belirten sektör yetkililerine göre fiyatları artıracak 3 önemli sebep var; GSR2’ye uymayan araçlara ait stokların önemli ölçüde bitecek olması, GSR2 ile standart olacak güvenlik donanımları, Çin’den ithal otomobillere gelen ilave gümrük vergisi.
Buna göre, GSR2 ile birlikte gelecek standart güvenlik donanımları özellikle bu donanımların bulunmadığı modellerde fiyatları 5’in üzerinde artırabilir. Çin’den ithal edilen otomobillere getirilen ilave gümrük vergisinin ise bu araçların fiyatlarını yüzde 30 oranında artıracağı ve Çin dışı markaların üzerindeki rekabet baskısını azaltacağı öngörülüyor.
"Pazarda tempo düşecek"
Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, otomotiv pazarıyla ilgili, “Temmuzdan sonra birçok firma GSR2 ile ilgili stok sıkıntısı halletmiş olacak. Doğal olarak artık kampanya baskısı azalacak. Düşük donanımlı araçlarda GSR2 nedeniyle daha yüksek fiyat artışları beklenirken yüksek donanımlı araçlarda fiyar artışı daha az hissedilecek.
Diğer yandan, Çin’den ithal edilen araçlara gelen ilave vergilerle Çinli markaların rekabet gücünün kırılmasıyla beraber diğer markalar daha rahat nefes alacak. Birçok gerekçeyle temmuz itibarıyla fiyatların artacağını pazarın hızlı bir şekilde tempo kaybedeceğini öngörüyorum. Şu anda çok yavaş giden ikinci el araç pazarı ise hareketlenmeye başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.