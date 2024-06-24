8 Temmuz'dan itibaren yeni dönem: Otomobil piyasasında dengeler değişecek

Diğer yandan, Çin’den ithal edilen araçlara gelen ilave vergilerle Çinli markaların rekabet gücünün kırılmasıyla beraber diğer markalar daha rahat nefes alacak. Birçok gerekçeyle temmuz itibarıyla fiyatların artacağını pazarın hızlı bir şekilde tempo kaybedeceğini öngörüyorum. Şu anda çok yavaş giden ikinci el araç pazarı ise hareketlenmeye başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.