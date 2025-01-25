800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Bankaların mevduat faiz oranları ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılına ait ilk faiz kararını açıkladı, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Peki, bu kararın ardından bankaların mevduat faiz oranları ne kadar oldu? İşte 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirdi, politika faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indi.
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Bu kararın ardından hem mevduat, hem de kredi faizlerinin değişmesi bekleniyor. Faiz oranlarında yaşanacak değişimi yatırımcılar da merak ediyor.
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