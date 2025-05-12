87 şirket temettü dağıtacak! Tarih belli oldu: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? İşte liste...
Borsa İstanbul’da işlem gören Tüpraş, Aselsan, Turkish Airlines, BİM, Şişecam, Ülker, Turkcell, Ebebek, Doğan, Mavi ve Eczacıbaşı başta olmak üzere 87 şirket, bu yıl temettü dağıtacağını duyurdu. Söz konusu şirketlerin 2025 yılına ilişkin temettü miktarı, ödeme tarihi ve temettü verimleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da uzun vadeli yatırımcıların odağında yer alan temettü ödemeleri, 2025 yılı temettü takviminin netleşmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.
Hisse başına belirlenen temettü tutarları ve ödeme tarihleri yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, şirketlerden temettü kararlarına ilişkin duyurular da peş peşe gelmeye devam ediyor.
İşte bu yıl temettü dağıtacak şirketler...
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) - 1. taksit
Şirket, pay başına brüt 0,150 TL, net 0,12750 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025
Temettü verimi: Yüzde 1,65
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)
Şirket, pay başına brüt 1,7511601 TL, net 1,4884860 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 14 Mayıs 2025
Temettü verimi: Yüzde 3,99