9 günlük bayram tatil kararı özel sektörü kapsıyor mı? Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı
Kamuda bayram tatili uzatıldı. Tatil süresine 3 iş günü daha eklendi. Peki, 9 günlük idari izin özel sektör çalışanlarını da kapsıyor mu? İşte detaylar…
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kamuda uzatılan bayram tatilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 günlük bir tatil yapılacak
Erdoğan, “Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak” dedi.
9 günlük bayram tatil kararı özel sektörü kapsıyor mı?
Bayramı takip eden 3 iş günü de idari izin kapsamına alındı. İdari izin sadece kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar ve belediye çalışanları 9 gün bayram tatili yapacak. Karar özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.
İşverenin inisiyatifine bağlı
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç NTV'ye konuştu. Kılıç, “Bu tamamen işverenin tasarrufuna ve yönetim hakkına bağlı. İşveren dilerse 29 Mart’ı yani arifeyi yarım gün tatil edebilir. Bayramdan sonrası Çarşamba ve Perşembe gününü de verebilir. 2 ay içerisinde işveren bu vermiş olduğu izinleri geri alabilir” dedi.