9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ederken, Cuma günü 9 şirket temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 9 Mayıs tarihinde 9 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 9 şirketin temettü kararı...
Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP)
Şirket, pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 20 Haziran