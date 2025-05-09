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  4. 9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi...

9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi...

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ederken, Cuma günü 9 şirket temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 9 Mayıs tarihinde 9 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 9 şirketin temettü kararı... 

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9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi... - Sayfa 2

Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATATP)
Şirket, pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 20 Haziran

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9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi... - Sayfa 3

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

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9 şirket kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? Enka İnşaat, Ülker Bisküvi... - Sayfa 4

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

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