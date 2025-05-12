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  4. 9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu

9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde 9 şirket temettü kararını açıkladı.

9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 12 Mayıs tarihinde 9 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 9 şirketin temettü kararı... 

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9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu - Sayfa 2

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
Şirket kar payı dağıtmayacak.

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9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu - Sayfa 3

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)
Şirket, pay başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 20 Mayıs, 20 Kasım

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9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu - Sayfa 4

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)
Şirket kar payı dağıtmayacak.

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