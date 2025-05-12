9 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Tarih belli oldu
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde 9 şirket temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 12 Mayıs tarihinde 9 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 9 şirketin temettü kararı...
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)
Şirket, pay başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 20 Mayıs, 20 Kasım